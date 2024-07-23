أثار نبأ مصرع ثلاثة أشقاء جزائريين جراء انفجار لغم قديم بهم في منطقة الصاقعة في ولاية الجلفة، حزنا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود الواقعة إلى ما قبل يومين، إثر تعرض 3 أشقاء، هم محمد حران، وسعاد حران، ونجاة حران، أعمارهم 21 و 18 و15 عاما، لانفجار لغم "مينة" في الجلفة.

وتسبب نبأ وفاة الأشقاء الثلاثة بحزن بين الجزائريين، فيما استنكروا نقل جثامين الأخوة من مستشفى إلى آخر، قبل أن يتم الإعلان عن تشييعهم.

ووفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المقرر تشييع الأشقاء الثلاثة اليوم الثلاثاء ودفنهم.

ولم تتضح ملابسات الواقعة وتفاصيل انفجار اللغم ووفاة الأشقاء على إثره.