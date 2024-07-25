توفي الفنان الشعبي الكويتي، عبد اللطيف الحمدان، عن عمر 74 عامًا، بعد مسيرة طويلة في عالم الفن الذي عرف فيه لسنوات كضارب طبل في أشهر الفرق الفنية الشعبية في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن تشييع ودفن الفنان الحمدان سيتم مساء اليوم الخميس بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات.

ووصفت صحف محلية، الفنان الراحل بأنه أحد أعمدة الفن الشعبي الكويتي، وصاحب عطاء رائد في تاريخ الفنون الشعبية في الكويت والخليج العربي.

وعرف الفنان الحمدان من خلال فرقة التلفزيون للفنون، والتي تأسست عام 1978، للمساهمة في تطوير الفنون الشعبية في الكويت، وذاع صيتها في البلاد.

وضمت الفرقة في بداية التأسيس عازفين على مختلف الآلات الموسيقية، وملحنين، ومؤدين للرقصات التراثية، وبينهم الحمدان الذي كان ضاربَ طبلٍ في الفرقة.

وهدفت الفرقة إلى خدمة برامج تلفزيون الكويت، والمشاركة في الاحتفالات الوطنية، وتمثيل الكويت في الخارج.