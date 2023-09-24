تفشّي سرقة السيارات في واشنطن.. والسلطات تحذّر

حذَّر نائب جمهوري من تفشي سرقة السيارات في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق ما أوردته صحيفة "وورلد تريبيون" المحلية.

ووجَّه رئيس لجنة الإدارة في مجلس النواب الأمريكي، بريان ستيل، نصائح لزوار العاصمة من أجل التقليل من مخاطر الوقوع ضحية لهذه الحوادث.

وقال "ستيل" خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إنه "لأمر يدعو للقلق عندما تفكر في أن مدينة عدد سكانها 500 ألف نسمة فقط تم فيها 5 آلاف عملية سرقة للسيارات حتى الآن في هذا العام".

وأضاف: "هذا يعني أنه في كل يوم تمت سرقة ما بين 20 إلى 25 سيارة، ومن بين الخمسة آلاف سرقة، كان هناك 700 عملية خطف لسيارات حيث كان يعمد المجرمون الذين يخطفون السيارات وهم يبتعدون بها إلى إلقاء من فيها من ركاب إلى الشوارع بوحشية".

وأضاف النائب الأمريكي أن من بين النصائح المقدمة إخبار الناس بأن يبقوا على مسافة بين سياراتهم التي يقودونها وتلك التي أمامهم عند توقفهم بسبب إشارة ضوئية أو لافتة توقف، وذلك لكي يتمكنوا من القيام بالمراوغة والمناورة إذا اضطروا اليها.

وتُظهر بيانات الشرطة في المدينة أن جرائم القتل ارتفعت بنسبة 28%، وهي ماضية بمسار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا.

كما ارتفعت السرقات في واشنطن بنسبة 67%، وقال السكان في المدينة إنهم بدأوا يقودون سياراتهم لمسافات أقصر من المعتاد خشية الابتعاد عن المدينة.

المصدر: صحيفة "وورلد تريبيون"