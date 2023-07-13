خلال أقل من 48 ساعة.. 6 قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل

ووفق الإحصاءات، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي بإسرائيل منذ بداية عام 2023 إلى 122 قتيلًا معظمهم رميًا بالرصاص وفي الشوارع العامة داخل التجمعات السكنية العربية.

ومقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، تشير الإحصاءات إلى أن 55 شخصًا قتلوا في الوسط العربي، بارتفاع إلى النصف.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية أكدت سابقًا أنها ستولي ظاهرة تفشي الجريمة بالمجتمع العربي بإسرائيل اهتمامًا كبيرًا، وستعمل على الحد منها.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، أنه طلب من جهاز الشاباك التدخل والعمل مع الشرطة للحد من تفشي الجريمة بالمجتمع العربي.