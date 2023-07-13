خلال أقل من 48 ساعة.. 6 قتلى في المجتمع العربي بإسرائيل
تزايدت جرائم القتل في المجتمع العربي بإسرائيل خلال الـ 48 ساعات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث وقعت 6 جرائم وصفت بـ"الانتقامية" دون الأخذ بالاعتبار للقانون والنظام في الدولة.
وقتل صباح يوم الخميس، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، فيما قتل الليلة الماضية، في مدينة شفا عمرو شاب آخر، وشهدت مدينة عارة جريمة راح ضحيتها أحد الشباب وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 25 - 50 عامًا، فيما قُتل شخصان أول أمس، في بلدتي كفر قرع وجت.
ووفق الإحصاءات، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي بإسرائيل منذ بداية عام 2023 إلى 122 قتيلًا معظمهم رميًا بالرصاص وفي الشوارع العامة داخل التجمعات السكنية العربية.
ومقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، تشير الإحصاءات إلى أن 55 شخصًا قتلوا في الوسط العربي، بارتفاع إلى النصف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية أكدت سابقًا أنها ستولي ظاهرة تفشي الجريمة بالمجتمع العربي بإسرائيل اهتمامًا كبيرًا، وستعمل على الحد منها.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها، أنه طلب من جهاز الشاباك التدخل والعمل مع الشرطة للحد من تفشي الجريمة بالمجتمع العربي.
وأبدى رئيس جهاز الشاباك موافقته على طلب الحكومة، وأكد بأنه سيعمل على مساعدة الشرطة في بعض الأمور المستعصية، حتى يتم تشريع قانون يسمح لجهاز الشاباك التدخل والعمل على الجريمة الجنائية، كون الشاباك جهازًا مختصًا بالجريمة الأمنية.
بدوره، قال رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور عباس، إن الحكومة الحالية لم تتخذ منذ تشكيلها أي اجراءٍ جدي لمحاربة الجريمة، مبينًا بأن الحكومة تخلت عن المجتمع العربي بأكمله وتركته لعصابات الإجرام.