بعد تداول فيديو "الحوت القاتل".. السلطات المصرية تكشف الحقيقة

وأضاف السنيني في تصريح لموقع "القاهرة 24" أن "إدارة البيئة بمحافظة مطروح هي المسؤولة عن الحيوانات البحرية".

وتوقع "أن يكون الفيديو المتداول قديما، أو تم تصويره في مكان آخر غير الساحل الشمالي، كما تتواجد إدارة من البيئة في منطقة الساحل الشمالي، ولم يتم التبليغ بأي شيء".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، فيديو لظهور حوت قاتل على الشاطئ في الساحل الشمالي، وحذر مصور الفيديو من نزول البحر في الساحل، قائلًا: "يا جدعان إحنا في الساحل بنصيّف أهو لقينا حوت طالع على البحر، يا جدعان الموضوع خطر، الموضوع بجد والناس كلها واقفة أهي".

واعتقد بعضهم أن الحوت الذي ظهر في الفيديو هو حوت الأوركا، ويعرف عنه أنه قاتل.