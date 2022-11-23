التونسية عفاف بريك.. "مزوّقة أثاث" تتحدى تنمّر المجتمع (فيديو إرم)

تتحدى عفاف بريك، المرأة التونسية المتخصصة في تزويق الأثاث، نظرة المجتمع والتنمر الذي تواجهه وتتمسك بمهنتها التي تعشقها وتمثل مورد رزق لها ولأطفالها، مؤكدة فخرها بهذا التوجه الذي اختارته رغم الصعوبات.

وبريك متخصصة في تزويق الأثاث، وهي أم لأربعة أطفال لكن مشاغل البيت لم تمنعها من ممارسة هذه المهنة ذات الطابع الجمالي، والتي تمثّل حكرا على الرجال.

وتقول عفاف لـ "إرم نيوز" إنها تلقت تكوينا مهنيا في هذا الاختصاص وتحصلت على شهادة وبدأت ممارسة عملها منذ عشر سنوات.

وتعلق على بداياتها في هذه المهنة التي اختارتها، قائلة: "وجدت تشجيعا من فئة معينة لكن وجدت أيضا تنمّرا من فئة أخرى، تعتبر أنه من غير المنطقي أن تقدم امرأة على امتهان مهنة رجال، لكنني تمسكت بهذه المهنة وبعزيمتي وبتوفيق من الله وأعتبر نفسي امرأة بألف رجل".