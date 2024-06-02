سحلية بطول 1.5 متر تجوب شوارع فلوريدا (فيديو)

شوهدت سحلية يبلغ طولها مترا ونصف المتر، في "نورث بورت" بولاية فلوريدا، وهي تسير بشكل عرضي على طول طريق مزدحم، في مقطع فيديو "صادم" انتشر بشكل واسع عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن السحلية من نوع "ورل الماء الآسيوي"، ويتراوح طولها عادة ما بين 1.20 متر و1.82 متر، ولكن أحيانا يمكن أن يصل طولها إلى نحو 3 أمتار.

ومشت السحلية الضخمة على طول شارع هيلزبورو، وشاركت امرأة كانت موجودة في المكان مقاطع فيديو وصورا للسحلية الضخمة، لتتم مشاركتها آلاف المرات.

وقالت المرأة المصدومة إنها أبلغت لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية عن السحلية ومكانها، حتى يتمكنوا من إرجاعها لموطنها الأصلي، خصوصا أنها حاولت قطع الطريق مرارا، وكادت تتسبب بحوادث للسيارات المارة.