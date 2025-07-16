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دونالد ترامب جونيور يخطط للزواج قريبا

دونالد ترامب جونيور يخطط للزواج قريبا
دونالد وحبيبتهالمصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 10:24 ص

يبدو أن دونالد ترامب جونيور وحبيبته بيتينا أندرسون يستعدان للزواج قريبا، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من الثنائي لمجلة Us Weekly.

وقال المصدر إن أندرسون "ستقبل عرض الزواج 100%" في حال طلب دونالد يدها، مشيرًا إلى أنها ترى فيه أبًا رائعًا وتتمنى إنجاب أطفال منه يومًا ما.

وبدأت علاقة ترامب جونيور وأندرسون في صيف عام 2024، وتشير التقارير إلى أنهما انتقلا للعيش معًا بحلول نهاية العام. ومنذ ذلك الحين، ظهرا معًا في العديد من المناسبات البارزة، بما في ذلك حفلة السوبر بول لعام 2025، وحفل amfAR في بالم بيتش، وفعاليات عائلية رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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ووُصفت علاقة الثنائي بأنها "مليئة بالحب"، حيث يظهران معًا بمشاعر واضحة من المودة، من دون مبالغة في التعبير. 

ووُصف ترامب جونيور (47 عامًا) بأنه يعامل أندرسون (38 عامًا) بلطف، ويثني عليها دومًا، ويحرص على راحتها.

وتتمتع أندرسون، المعروفة بأناقتها وهدوئها، بشخصية متوازنة تكمل أسلوب حياة ترامب جونيور. فهي قادرة على التألق في المناسبات الرسمية، كما تحب الأنشطة البسيطة كالصيد أو الغولف، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء.

كما يُقال إن أندرسون تربطها علاقة جيدة بأبناء ترامب جونيور الخمسة: كاي، دونالد الثالث، تريستان، سبنسر، وكلوي، والذين أنجبهم من زوجته السابقة فانيسا ترامب، التي استمرت علاقته بها من 2005 حتى 2018.

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وشوهد الثنائي مؤخرًا في مطار تيتر بورو في نيوجيرسي، حيث كانا ينتظران وصول الرئيس ترامب، كما ظهرا في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من ممثلي الثنائي، لكن المصادر المقربة تؤكد أن إعلان الخطوبة قد يكون مسألة وقت فقط. 

 

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