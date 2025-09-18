العالم يترقب تدشين أطول رحلة ركاب جوية مباشرة.. ما مسارها؟

تستعد شركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز"، التابعة للخطوط الجوية الصينية، لإطلاق أطول رحلة جوية مباشرة مخصصة لنقل الركاب في العالم.

وتربط الرحلة الجوية المرتبقة، في الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بين مدينة "شنغهاي" الصينية والعاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

وبدأت الشركة الصينية بيع تذاكر خطها الجديد، الذي يربط "شنغهاي" و"بوينس آيرس"، لمسافة تقارب 19,700 كيلومتر، ووصفت الشركة الرحلة بأنها الأطول مباشرة في العالم.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة المغادرة من مطار بودونغ الدولي في شنغهاي نحو 25 ساعة ونصف الساعة للوصول إلى مطار "مينيسترو بيستاريني" الدولي في "بوينس آيرس"، بينما تصل رحلة العودة إلى 29 ساعة كاملة، وفقًا للشركة.

وتتضمن الرحلتان (ذهابًا وإيابًا) توقفًا لمدة ساعتين في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، حيث يمكن للركاب مغادرة الطائرة وأخذ قسط من الراحة.

حاولت شركات طيران مختلفة ادعاء أنها توفر "أطول" الرحلات كجزء من حملاتها التسويقية، لكن يتفق غالبية الخبراء على أن هذا اللقب يعود عادةً إلى الخطوط الجوية السنغافورية.

وأفادت "تشاينا إيسترن إيرلاينز" بأن رحلتها ستكون أول مسار تجاري في العالم يربط بين مدينتين متقابلتين، أي تقع كل منهما على جانبين متقابلين من الكرة الأرضية.

واختارت شركة الطيران مسارًا جويًّا جنوبيًّا غير معتاد يمر عبر بعض من أكثر المياه عزلة في العالم، بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، وهو خيار تقول الشركة إنه سيساعد على توفير 4 ساعات على الأقل من مدة الرحلة الإجمالية.

وسيتم تشغيل هذا المسار على متن طائرة بوينغ 777-300 عريضة البدن مرتين أسبوعيًّا، بدءًا من الـ4 من ديسمبر/ كانون الأول، بحسب شركة الطيران المملوكة للدولة.

وأكدت الشركة أن مسار (شنغهاي – أوكلاند – بوينس آيرس) يمثل خطوة مهمة لبناء ما سيكون بمثابة طريق حرير جوي جديد بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية.

ويتوقع أن يعزز هذا المسار الربط بين الصين وأمريكا الجنوبية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام حركة السفر والتبادل التجاري بين المنطقتين، في وقت يشهد فيه قطاع الطيران تنافسًا متزايدًا على تقديم خدمات طويلة المدى بمعايير تشغيلية عالية.