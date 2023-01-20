كلمات من أغنية لمطرب الراب "ويجز" في امتحان جامعي تُثير جدلا بمصر

وأشارت الكلية، فى بيان، إلى أن "مادة الدراسات الأسلوبية هى مادة لغويات الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر فى توصيف المادة".

وأضافت: "يعتمد أستاذ المادة على تعريض الطلاب (طلاب الفرقة الرابعة) لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى والعامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها".

وقالت إن "اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي والعامية المصرية التي تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم".