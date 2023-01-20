كلمات من أغنية لمطرب الراب "ويجز" في امتحان جامعي تُثير جدلا بمصر
أثار سؤال في امتحان مادة الترجمة بكلية "ألسن" بجامعة عين شمس يتضمن كلمات من أغنية مطرب الراب ويجز، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وتداول ناشطون، صورة من ورقة الامتحان والتي تتضمن كلمات أغنية "البخت" الشهيرة لـ"ويجز".
وأعرب نشطاء عن استيائهم من استعانة أستاذ المادة بكلمات أغنية في امتحان وطلب ترجمتها.
وردت كلية "ألسن عين شمس" على الجدل المثار، قائلة: "بخصوص الشعر الغنائي بقلم ويجز الذي ورد في امتحان الدراسات اللغوية للفرقة الرابعة يناير 2023، فيتسق مع الامتحان عامةً وهذا الجزء خاصةً مع طبيعة المادة العلمية، وذلك لعدة أسباب".
وأشارت الكلية، فى بيان، إلى أن "مادة الدراسات الأسلوبية هى مادة لغويات الهدف منها تطبيق نظريات لغوية على نصوص إنجليزية وعربية متنوعة وهو ما ذكر فى توصيف المادة".
وأضافت: "يعتمد أستاذ المادة على تعريض الطلاب (طلاب الفرقة الرابعة) لمختلف أنواع النصوص باللغتين السالف ذكرهما بالفصحى والعامية بلهجات متعددة بهدف التدريب على تحليل اللغة أياً كانت مدى صعوبتها أو غرابتها".
وقالت إن "اختيار النصوص العربية داخل الامتحان كان مبنياً على أساس التنوع ما بين الشعر الغنائي والعامية المصرية التي تقترب من الذوق العام للطلاب والتى تعتبر قريبة من سنهم".
وأوضحت أنه "عادة ما يشعر الطلاب بالعجز أمام النصوص المختلفة اعتقاداً منهم بأنها غير قابلة للتحليل، ولذلك كان يجب كسر حاجز الخوف أمام الطلاب بتدريبهم على مختلف النصوص الجديدة".
ولفتت إلى أنه "لم يتضمن الامتحان في أجزاء العامية المصرية أي كلمات لا تليق بل بالعكس كلها كلمات عادية محترمة تستخدم في الحياة اليومية"، بحسب البيان.