سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن (فيديو)

تعرض سائح سعودي في مدينة لندن، لتجربة سرقة مريرة رغم استعادة هاتفه المسروق بالقوة من اللص دون أن يتعرّض لأذى.

ووثق مقطع فيديو، لحظات من الجريمة، حيث أمسك السائح السعودي باللص بقوة وأجبره على إعادة الهاتف الذي سرقه.

ويظهر في الفيديو السائح الشاب سعود السبيعي وقد سيطر عليه الغضب من اللص الذي بدا غير قادر على الفرار، بينما يحاول شاب عربي آخر سحب الهاتف من يد اللص بوجود عابرين للطريق فاجأهم الموقف.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط إشادة البعض بشجاعة السائح وانتقاد البعض الآخر له من مواجهته للص الذي قد يكون مسلحًا في مدينة تنتشر فيها الجريمة على نطاق واسع.

وعزز تلك المخاوف، ما شهدته مدينة "كامبردج" البريطانية قبل أيام، عندما قتِل طالب جامعي سعودي يدعى محمد القاسم (20 عامًا) في طريق عودته لمنزله.

ورغم عدم انتهاء التحقيقات في جريمة القتل تلك ومعرفة دوافعها وما إذا كانت بدافع السرقة، لكن الشاب لقي حتفه خلال مشاجرة في الشارع تعرض خلالها لطعنات قاتلة.

واختار سعوديون آخرون توجيه تحذيرات لمواطنيهم المتوجهين إلى لندن، ودعوهم للحذر من الجرائم، ولا سيما سرقات الهواتف الشائعة في العاصمة البريطانية.

وتشهد لندن عشرات آلاف حوادث سرقة الهواتف كل عام، وتشمل تلك السرقات انتزاع الهواتف من أيدي أصحابها.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية، باتت سرقات الهواتف تجارة سوداء مزدهرة تقدر بملايين الدولارات سنويًّا، مع اعتقاد واسع بأن كثيرًا من هذه الهواتف تشحن إلى الخارج بعد سرقتها.

ويقول عاملون في قطاع السياحة في لندن، إن الحذر بات واضحًا في مواقع جذب سياحية شهيرة في العاصمة، مثل: ضفاف نهر التايمز، وشارع أكسفورد، لا بل بات بعض السياح يفضلون عدم زيارتها خشية تعرضهم لسرقات هواتف أو أشياء ثمينة أخرى، مثل: ساعات اليد، والمجوهرات.