3 قتلى بإطلاق نار في تكساس (فيديو)

الشرطة في موقع الجريمةالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 4:01 ص

أعلنت الشرطة  الأمريكية أن مسلحًا أطلق النار، الاثنين، في ساحة انتظار متجر بمدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس؛ ما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وطفل، قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن سرق سيارتين أثناء محاولته الفرار.

وقالت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، إن المشتبه فيه رجل في الثلاثينات من عمره وله "سجل في مشكلات الصحة النفسية"، مضيفة أن دوافعه لا تزال قيد التحقيق، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت ديفيس أن أحد الضحايا كان مالك السيارة التي سرقت من الموقع.

ووفق خدمات الطوارئ، توفي أحد البالغين والطفل في مكان الحادث، بينما فارق البالغ الثالث الحياة في المستشفى، في حين عولج شخص رابع من مشكلة صحية طفيفة غير مرتبطة بإصابات ناجمة عن إطلاق النار.

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيه هرب بداية بسيارة مسروقة، ثم تعرض لحادث، قبل أن يسرق سيارة أخرى من معرض سيارات، ليتم القبض عليه بعد نحو 32 كيلومترًا من موقع الجريمة.

 ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوعين من حادث طعن في متجر "وولمارت" بولاية  ميشيغان أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وجهت فيه للمهاجم تهم الإرهاب والشروع في القتل.

