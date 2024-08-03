تصدر اسم الممثل والمنتج ورجل الأعمال المصري عماد زيادة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الساعات الماضية، بعد تداول صور لسيارته الجديدة الفاخرة، التي أبدى النشطاء انبهارهم بها.

وتداول النشطاء صور سيارة عماد زيادة الجديدة، التي ستنضم إلى أسطول سياراته الفارهة، وهي من نوع "بوجاتي فيرون جراند سبورت" النادر، إذ إنها السيارة الثانية من هذا النوع التي دخلت مصر، بالإضافة إلى أن هذه السيارة يوجد منها 40 نسخة فقط في العالم.

ورغم امتلاك الممثل الثري أسطول سيارات يحتوي على أثمن الأنواع وأجودها، فإن سيارته الجديدة التي يبلغ سعرها أكثر من 100 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى سعر الضرائب والجمارك، جعله يتصدر حديث رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.

ورفض زيادة التعليق على تصدره محركات البحث على السوشيال ميديا بسبب سيارته الجديدة، بحيث أكد لوسائل إعلام محلية، أنه لا يود الحديث عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبحوا يتداولون ممتلكاته على مواقع التواصل بشكل أكثر من اللازم.

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يذكر أن عماد زيادة ممثل دخل المجال من خلال مشاركته الفنان عادل إمام في فيلم "أمير الظلام"، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسلات "نسر الصعيد، والأسطورة، ونسل الأغراب، ونعمة الأفوكاتو، وغيرهم".

وخاض زيادة تجربة الإنتاج، من خلال مسرحية "أهلا رمضان" التي قام ببطولتها الفنان محمد رمضان، فضلا عن كونه رجل أعمال بارزًا، له العديد من المشاريع الكبيرة.