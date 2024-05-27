في ثاني هجوم.. مسلحون يدمرون أحد فروع KFC وسط بغداد (فيديو)

أحمد عبد

هاجم مسلحون عراقيون، اليوم الاثنين، أحد فروع مطاعم سلسلة "كنتاكي" KFC وسط العاصمة بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.

وقال شهود عيان لـ "إرم نيوز"، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا مطعم KFC في منطقة الجادرية المحصنة أمنياً، وقاموا بتحطيم محتويات المطعم من الداخل بشكل كامل، وسط هتاف (الموت لأمريكا)".

ويأتي هذا الهجوم، بعد ساعات قليلة على وقوع هجوم سابق، استهدف فرع السلسلة، في شارع فلسطين، لكن بواسطة عبوات ناسفة.

وأضاف الشهود أن "المسلحين كانوا يرتدون زياً مدنياً مع قبعات ويستقلون دراجات نارية، وغادروا المكان بكل هدوء بعد الانتهاء من تحطيم المطعم".

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت، الأحد، اعتقال منفذي الهجوم الذي تعرض له فرع شارع فلسطين في بغداد بعد متابعتهم بواسطة الكاميرات المنتشرة في الشوارع العامة.

وهددت فصائل مسلحة أكثر من مرة سلسلة مطاعم "كنتاكي" KFC، التي تم افتتاحها في بغداد بعد الحرب على غزة.

وقبل أيام، أقيمت تظاهرة أمام فرع السلسلة في حي "الخضراء" غربي العاصمة، للمطالبة بإغلاقه في يوم افتتاحه توشح المشاركون فيها بالعلم الفلسطيني.