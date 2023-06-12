ما حقيقة الفيديو الذي أثار رعب الأمريكيين؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبا لظهور كائن فضائي في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

وانهالت التعليقات الساخرة من محتوى الفيديو، الذي قيل إنه رصد بواسطة كاميرا خاصة بإحدى العائلات لكائن غريب يتحرك بطريقة مريبة.

وزاد انتشار الفيديو بعد تعليق أفاد به عناصر شرطة في الولاية، زعموا فيه أنهم رصدوا مركبة فضائية.