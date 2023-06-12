ما حقيقة الفيديو الذي أثار رعب الأمريكيين؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريبا لظهور كائن فضائي في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.
وانهالت التعليقات الساخرة من محتوى الفيديو، الذي قيل إنه رصد بواسطة كاميرا خاصة بإحدى العائلات لكائن غريب يتحرك بطريقة مريبة.
وزاد انتشار الفيديو بعد تعليق أفاد به عناصر شرطة في الولاية، زعموا فيه أنهم رصدوا مركبة فضائية.
وأغلب التعليقات المتهكمة كانت بالحديث عن نظرية المؤامرة، وأن الفيديو عبارة عن بداية لشيء يتم التحضير له، وأن الكائنات الفضائية وظهورها أمر لا يتم تداوله سوى في أمريكا.
وجاءت حادثة الفيديو بعد أيام من جمع شرطة واشنطن حطاما، انتشرت إشاعات تقول إنه يعود لفضائيين بحسب ما أعلنت عنه تقارير إعلامية أمريكية.
وكان ضابط استخبارات أمريكي سابق، قد أفاد بأن البنتاغون يجري تجارب على أجزاء غامضة من سفن فضائية تحطمت لصنع أسلحة.
وردت المتحدثة باسم البنتاغون، سوزان غوف على ما قاله الضابط الاستخباراتي، نافية وجود برنامج أمريكي سرّي يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة.