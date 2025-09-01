تهديد بـ"الذبح".. جيهان الشماشرجي تكشف عن حادثة صادمة في طفولتها

كشفت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي عن واقعة صادمة تعرضت لها في طفولتها، حيث قام والدها بتهديدها بـ"الذبح" إذا تحدثت إلى أي ولد عبر الهاتف.

وقالت جيهان الشماشرجي في تصريحات للإعلامية إسعاد يونس إن "والدها لم يكن يمانع أن يكون لها أصدقاء من الجنس الآخر، لكنه جاء ذات يوم إليها وسألها: هل تعرفين ماذا سأصنع بك إن عرفت أنك تحدثين ولدا في التليفون؟".

وأضافت أنها "فوجئت به يخبرها بأنه سوف يذبحها" وهو ما تسبب لها في صدمة وخوف كبيرين حتى أنها أصبحت حساسة جدا لأي تواصل مع الجنس الآخر، مشيرة إلى أنها كانت لا تزال في الصف الأول الثانوي.

وتساءلت مستنكرة: "كيف يقال مثل هذا اللفظ إلى طفلة حتى لو كان على سبيل التخويف"، وتابعت قائلة: "أبي كان قاتلا في تلك المسألة، كان على استعداد لارتكاب مجزرة ".

وجاء ذلك ردا على ما إذا كانت بدأت تشعر بقصص "الحب الطفولي" وهي في العام الأول من المرحلة الثانوية أم لا.

وكانت جيهان الشماشرجي عبرت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في فيلم "أحمد وأحمد" الذي شاركت في بطولته مؤخرا مع أحمد السقا وأحمد فهمي، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن "مشاعر الرعب تملّكتها ولازمتها في عمليات تصوير مشاهد الأكشن والحركة في أحداث الفيلم".

وأوضحت جيهان أن "خوفها في الواقع من ألعاب الحركة، ضاعف الشعور بداخلها في وقت تصوير مشاهد الأكشن والحركة في الفيلم، وكان ذلك التحدي الأقوى الذي واجهته خلال التصوير".