موظفة تقاضي شركتها بعد تلقيها راتباً دون عمل لمدة 20 عاماً

والقصة بدأت عام 1993 عندما عُينت لورانس كموظفة مدنية في شركة "فرانس تيليكوم"، وكانت تعمل بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة "أورانج" للاتصالات على الشركة.

وبعد ذلك، نُقلت إلى قسم الموارد البشرية كسكرتيرة حتى عام 2002، حيث طلبت الانتقال إلى منطقة أخرى في فرنسا ورغم الموافقة على طلبها، لم يكن المكان الجديد مناسباً لها، وتفاقمت المشاكل عندما انتقلت إلى منزل آخر.

وظلت لورانس تتلقى راتبها دون تكليفها بأي مهام؛ ما دفعها إلى الشعور بالانزعاج والضغط غير المباشر للاستقالة.