دانا حلبي تثير جدلاً بعد أنباء زواجها من الفنان محمد رجب

أثارت الفنانة اللبنانية دانا حلبي جدلاً بشأن علاقتها بالفنان المصري محمد رجب، بعد تداول أنباء، مؤخرًا، حول زواجهما، حيث رفضت التأكيد أو النفي خلال لقاء تلفزيوني.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت أنباء زواج الفنان محمد رجب من دانا حلبي في حفل بسيط حضره الأهل والأصدقاء المقربون، بعيدًا عن وسائل الإعلام.

وعن حقيقة زواجها بمحمد رجب، قالت دانا حلبي خلال لقاء تلفزيوني: "الأستاذ محمد رجب أنا بحبه أوي، واشتغلت معه آخر أعمالي، وأي حد نجم وعليه الضوء بطلع عليه كلام كتير".

ورفضت "حلبي" تأكيد أو نفي الأنباء قائلة: "الموضوع ده مش عايزه أتكلم فيه، وحياتي الشخصية خط أحمر، بغض النظر هل الشائعة صحيحة أو غلط، لا هأكدها ولا أنفيها".

وأضافت: "أنا طول عمري لما يطلع عني إشاعة بقول لا تعليق، ولو طلعنا تريند ده علشان مزة حلوة وماشية مع نجم ولازم يطلعوا تريند".

وتحدثت دانا عن المرأة اللبنانية، وشهرتها بالجمال والموضة، قائلة: "الست اللبنانية من أكثر سيدات العالم اهتمامًا بجمالها وشكلها الخارجي ومظهرها بكل أوقات النهار، وكل المناسبات، وحتى إذا ما فيه مناسبة لو دقيتي عليها الباب في أي وقت ببيتها بتلاقيها وهي بتطبخ عندها إستايل مخصوص".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وصحف محلية أنباءً عن زواج محمد رجب من دانا حلبي، بعد مشاركتها له بمسلسل "الونش" آخر أعمال محمد رجب.

وظهر الثنائي معًا في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، حيث كان الثنائي يمسكان بأيدي بعضهما بشكل رومانسي، مما أثار استغراب الجمهور ودفعهم للتساؤل عن طبيعة العلاقة بينهما.