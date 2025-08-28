تجاهلت والدها.. أنغام تجدد الخلاف القديم رغم أزمتها الصحية

عبرت الفنانة المصرية أنغام، عن امتنانها لكل من وقف إلى جانبها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، في أول تعليق لها بعد شفائها، دون الإشارة إلى والدها، الملحن والموسيقار المصري محمد علي سليمان، ما أثار الحديث عن الخلافات بينهما.

ووجهت أنغام شكرها لأولادها، وأمها، وأصدقائها، وأخواتها، وكل من ساعدها حتى في أبسط الأمور، قائلة: "الصدق اللي خرج من قلوبكم وصلني".

وفي أول ظهور علني لها بعد الأزمة، لم تتمالك دموعها وقالت: "تمنيت من ربنا أكمل بسبب ولادي، ودعواتكم كانت سبب شفائي".

ونشرت أنغام رسالة صوتية عبر صفحتها على "فيسبوك"، قالت فيها: "شكرًا لكل واحد وقف جنبي ودعالي حتى لو مش بيحبني".

وأضافت: "أنتم دعيتوا وربنا استجاب. دعاؤكم كان هو الدواء، وهو اللي خلاني أقف على رجلي بعد ربنا. مش عارفة ما أبكيش من فرحتي وامتناني لله وليكم".