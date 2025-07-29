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رحلة تنتهي بالأصفاد.. اعتقال كابتن طائرة فور هبوطه في مطار أمريكي

رحلة تنتهي بالأصفاد.. اعتقال كابتن طائرة فور هبوطه في مطار أمريكي
شركة دلتا للطيرانالمصدر: Adobe Stock
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 5:31 ص

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أحد طياري شركة "دلتا" للطيران فور هبوط الطائرة التي كان يقودها في مطار سان فرانسيسكو الدولي، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال.

ووفقًا لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، اقتحم ضباط إنفاذ القانون قمرة القيادة عقب هبوط رحلة "دلتا" رقم 2809 القادمة من مينيابوليس، حوالي الساعة الـ9:35 مساءً، وألقوا القبض على الطيار.

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وأعلن مكتب مأمور مقاطعة "كونترا كوستا" أن المعتقل يُدعى رستم بهاجواجار، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ويواجه خمس تهم تتعلق بقيامه بالاعتداء الجنسي على طفل دون سن العاشرة. وقد تم تنفيذ عملية الاعتقال بدعم من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان بهاجواجار قدَّم إقرارًا بالذنب أو وكّل محاميًا للدفاع عنه.

وقال أحد ركاب الطائرة لموقع "View from the Wing" إن الضباط اقتحموا قمرة القيادة؛ ما أثار دهشة الركاب، في حين صرّحت إحدى الراكبات لقناة ABC 7: "لم نكن نعلم ما إذا كان هناك جريمة أم أمر آخر.. بدا وكأن الطيار يختفي أمام أعيننا".

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وأكد متحدث باسم قسم التحقيقات الصحية في سان فرانسيسكو مشاركة القسم في تنفيذ مذكرة الاعتقال، مشيرًا إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا بالتعاون مع مكتب مأمور المقاطعة.

ولم تُصدر السلطات بعد أي توضيح بشأن مصير مساعد الطيار أو ما إذا كان يواجه تهمًا إضافية.

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