بمساعدة عشيقها.. اعترافات "صادمة" لقاتلة زوجها في مصر
أدلت أمرأة مصرية متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها باعترافات مثيرة خلال التحقيقات التي جرت معها أمام النيابة العامة، مشيرة إلى أنها وعشيقها قاما بتقطيعه وإلقائه في القمامة للتخلص من جثمانه.
وأضافت الزوجة القاتلة في اعترافاتها أنها "بيتت النية" مع عشيقها على التخلص من زوجها كي يخلو لهما الجو ويتزوجان بعضهما، مشيرة إلا أن عشيقها أعطاها عقارًا منومًا تعطيه لزوجها كي يقتله.
وكشفت المتهمة بداية الأحداث قائلة: "في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية، أخبرني سيد عشيقي أنه سيقتل زوجي اليوم ويتخلص منه كي يخلو لنا الجو ونتزوج، وأنني لن أشارك في القتل، فقط سأعطيه عقارًا منومًا حتى يفقد الوعي ويستطيع قتله، وفعلًا فعلت ذلك، أعطيته الشريط بأكمله".
وأشارت إلى أنه في الواحدة بعد منتصف الليل حضر عشيقها إلى منزلها، وقام بقتله، ومارسا العلاقة الحميمية بجوار الجثمان، لافتة إلى أنه تركها بعدها وأخبرها أنه سيأتي في اليوم التالي للتخلص من الجثمان، وطلب منها أن تشتري سكينًا كبيرًا، وأكياس قمامة سوداء، وفعلًا فعلت ذلك.
وتابعت: "جاء في أول أيام السنة الحالية في السابعة مساءً، وقام بتقطيع الجثمان، وتعبئته في 11 كيسًا، وألقاها في القمامة، ولكنني لم أشاركه سواء في القتل أم تقطيع الجثمان".