بمساعدة عشيقها.. اعترافات "صادمة" لقاتلة زوجها في مصر

أدلت أمرأة مصرية متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها باعترافات مثيرة خلال التحقيقات التي جرت معها أمام النيابة العامة، مشيرة إلى أنها وعشيقها قاما بتقطيعه وإلقائه في القمامة للتخلص من جثمانه.

وأضافت الزوجة القاتلة في اعترافاتها أنها "بيتت النية" مع عشيقها على التخلص من زوجها كي يخلو لهما الجو ويتزوجان بعضهما، مشيرة إلا أن عشيقها أعطاها عقارًا منومًا تعطيه لزوجها كي يقتله.

وكشفت المتهمة بداية الأحداث قائلة: "في ليلة رأس السنة الميلادية الماضية، أخبرني سيد عشيقي أنه سيقتل زوجي اليوم ويتخلص منه كي يخلو لنا الجو ونتزوج، وأنني لن أشارك في القتل، فقط سأعطيه عقارًا منومًا حتى يفقد الوعي ويستطيع قتله، وفعلًا فعلت ذلك، أعطيته الشريط بأكمله".