أعلنت السلطات الأمنية في سبها الليبية عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة "صواريخ" وكمية كبيرة من الذخائر والعبوات، خلال مداهمة قام بها جهاز البحث الجنائي لمصنع خمور محلي داخل المدينة.

وعبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمديرية أمن سبها على فيسبوك، كشفت السلطات أن مصنع الخمور في الأصل هو منزل، تحول إلى وكر للخمور والأسلحة والذخائر، ليصبح ترسانة أسلحة حقيقية.

فى إطار عمل الغرفة الأمنية سبها لضرب اوكار الجريمة والفساد تمكن جهاز البحث الجنائى فرع سبها من ضبط مصنع للخمور المحليه... Posted by ‎مديرية أمن سبها‎ on Tuesday, August 6, 2024

وكشف الفيديو عن الأسلحة الموجودة، وهي عبارة عن صواريخ، وبنادق آلية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البارود والبنزين والأسلاك، لاستخدامها في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة.

وجاء في التعليق على الفيديو المنشور أنه في إطار عمل الغرفة الأمنية في سبها لضرب أوكار الجريمة والفساد؛ تمكن جهاز البحث الجنائي فرع سبها من ضبط مصنع للخمور المحلية، وعند التفتيش وجد داخل المنزل العديد من الصواريخ والذخائر، حيث تم ضبط كل من في المنزل وتحريز المضبوطات.

ولفت أحد أفراد الأمن الذين شاركوا في عملية الضبط، أن جهاز البحث الجنائي ومديرية أمن سبها ورد إليهما معلومات أن أحد الأشخاص يتخذ من منزله مصنعًا لتصنيع الخمور المحلية دون ترخيص، فتم التوجه بقوة أمنية لاقتحام الوكر، ليتفاجؤوا بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.