حوادث إطلاق النار تدفع المدارس الأمريكية لفرض حقائب الظهر الشفافة

مع بدء العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة، برزت قوانين مدرسية جديدة تشترط حقائب ظهر شفافة في ظل زيادة حوادث إطلاق النار داخل الحرم المدرسي.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تركت هذه الحوادث، المسؤولين الإداريين أمام خيارين، إمّا السماح للطلاب بالتعبير عن أنفسهم، وإمّا اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على مدارس آمنة.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، بدأت قرابة 27 مؤسسة تعليمية بتقييد استخدام حقائب الظهر وذلك ردًّا على زيادة حوادث إطلاق النار في المدارس، حسبما ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست".

ونقل "أكسيوس" عن مؤسس قاعدة بيانات حوادث إطلاق النار المدرسية، ديفيد ريدمان قوله، إن بعض المدارس بدأت في توزيع حقائب ظهر شفافة على الطلبة في أعقاب حوادث إطلاق النار.