حوادث إطلاق النار تدفع المدارس الأمريكية لفرض حقائب الظهر الشفافة
مع بدء العام الدراسي الجديد في الولايات المتحدة، برزت قوانين مدرسية جديدة تشترط حقائب ظهر شفافة في ظل زيادة حوادث إطلاق النار داخل الحرم المدرسي.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تركت هذه الحوادث، المسؤولين الإداريين أمام خيارين، إمّا السماح للطلاب بالتعبير عن أنفسهم، وإمّا اتخاذ خطوات إضافية للحفاظ على مدارس آمنة.
وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، بدأت قرابة 27 مؤسسة تعليمية بتقييد استخدام حقائب الظهر وذلك ردًّا على زيادة حوادث إطلاق النار في المدارس، حسبما ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست".
ونقل "أكسيوس" عن مؤسس قاعدة بيانات حوادث إطلاق النار المدرسية، ديفيد ريدمان قوله، إن بعض المدارس بدأت في توزيع حقائب ظهر شفافة على الطلبة في أعقاب حوادث إطلاق النار.
إجراء احترازي
والآن تقوم الكثير من المقاطعات الأمريكية بترسيخ هذه السياسة كإجراء احترازي، حيث يزداد عدد المدارس التي بدأت باتخاذ ردود فعل لمواجهة حوادث إطلاق النار، حتى وإن لم تشهد أي حوادث من هذا القبيل في الماضي.
وفقًا لقاعدة بيانات إطلاق النار في المدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، شهد التقويم المدرسي لهذا العام، 221 حادث إطلاق نار في المدارس حتى الآن، مقارنة مع 305 حوادث خلال 2022.
وفي عام 2013، بلغ عدد حوادث إطلاق النار 34 حادثًا فقط.
الحقائب الشفافة
بدورها، تفرض مدرسة مقاطعة كوفينغتون كاونتي في مسيسبي للمرة الأولى، استخدام الحقائب الشفافة خريف هذا العام، حسبما قال المشرف المدرسي بابيت ديوتي للموقع.
وفي مدينة نيو بورت نيوز بولاية فيرجينا، التي أقدم فيها طفل في السادسة من عمره على إطلاق النار على معلمته العام الماضي، أصبحت حقائب الظهر الشفافة جزءًا من تغييرات عديدة شهدتها المدينة بما في ذلك إدخال أنظمة للكشف عن الأسلحة.
أما مدراس مدينة فلنت في ولاية ميتشغان، فقد حظرت استخدام حقائب الظهر نهائيًّا، في حين فرضت مدرسة سيبرس فيربانكس المستقلة في مدينة هيوستن بولاية تكساس، على جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية استخدام حقائب شفافة.
في الجانب الآخر، يقول معارضو هذه السياسات، إن القوانين المتعلقة بحقائب الظهر يتم وضعها بدلًا من إحداث تغيير حقيقي في السياسات.
ويضيف هؤلاء، أنه "عند إجبار الطلبة على استخدام حقائب ظهر شفافة، سيشعرون بأنهم يمثلون التهديد المحتمل في مدراسهم أو مطلقي النار يومًا ما".
المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي