بوسي شلبي تصعد إجراءاتها رداً على محامي عائلة محمود عبدالعزيز

تناقلت مصادر مصرية عن الإعلامية بوسي شلبي ردَّها على محامي عائلة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي صرح بأن النيابة أصدرت قرارها لصالح ورثة "الساحر".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن بوسي شلبي قولها إنها تنفي ما قاله المحامي أحمد طنطاوي، وأن "القرار جاء بالحفظ إداريًّا، ولا يوجد أي أمر من النيابة بما قيل".

وكان المحامي بالنقض أحمد طنطاوي صرَّح في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا إن "نيابة 6 أكتوبر طلبت من بوسي شلبي تعديل حالتها الاجتماعية من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها في العام 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما وعدم ثبوت أي زواج آخر لاحقاً".

وأضاف أن "بوسي شلبي لم تكن زوجة محمود عبد العزيز، حتى وفاته، وأن حكم القرار أثبت عدم الرجعة، وتم تحرير محضر بيانات مغلوطة، ولكن لعدم توافر سوء النية، لم تحيلها النيابة العامة بتهمة التزوير".

وذكرت الصحيفة أن بوسي شلبي قدمت "صورة من قرار النيابة، الذي أمرت فيه النيابة العامة في أكتوبر، بحفظ محضر تزوير البيانات الخاطئة في بطاقة الرقم القومي والمقدم من دفاع أسرة الفنان محمود عبدالعزيز، بعد التأكد من صحة بيانات البطاقة وصحة موقفها القانوني".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلامية قالت إنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل مكتب المستشارَين هشام وهاني حمودة، وهما المحاميان بالنقض، للتصدي لأي محاولات تسيء لسمعتها".