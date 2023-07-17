ساندرين الراسي: شقيقتي نادين "مريضة نفسيًّا"

أعلنت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، أنها ستلجأ للقضاء بعد الأخبار المتداولة عن "تعنيفها وشقيقها سباستيان، لوالديهما"، متهمة شقيقتها نادين، بمحاولة إلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة، وبأنها "مريضة نفسيًّا".

وقالت ساندرين الراسي، في اتصال مع موقع "فوشيا"، إنها "ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الموضوع، بعد التشهير بها واتهامها مع شقيقها بالقيام بأمور لا علم لهما بها، إذ جرى الاستناد إلى تسجيل صوتي سبق أن أرسلته شقيقتها نادين لطليقة الفنان الراحل جويل حاتم، لاستعطافها وإلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة".