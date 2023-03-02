مصر.. اكتشاف أثري جديد داخل هرم خوفو

أعلن وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة الأهرامات الواقعة في محافظة الجيزة.

وأشار عيسى، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن نتائج البحث في مشروع استكشاف الأهرامات (سكان بيراميدز)، أسفرت عن اكتشاف ممر جمالوني بطول 9 أمتار، وبعرض 2.10 سم داخل هرم خوفو.

ولفت إلى أن مشروع اكتشاف الأهرامات (سكان بيراميدز)، تم البدء به العام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP.