مصر.. اكتشاف أثري جديد داخل هرم خوفو
أعلن وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة الأهرامات الواقعة في محافظة الجيزة.
وأشار عيسى، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن نتائج البحث في مشروع استكشاف الأهرامات (سكان بيراميدز)، أسفرت عن اكتشاف ممر جمالوني بطول 9 أمتار، وبعرض 2.10 سم داخل هرم خوفو.
ولفت إلى أن مشروع اكتشاف الأهرامات (سكان بيراميدز)، تم البدء به العام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP.
وأوضح أن الاكتشاف الجديد يعتمد على تقنية "ميونات" التصوير الإشعاعي وجزيئات "أكا" الكونية، وهي أحدث التقنيات في مجال المسح، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف سيضيف بعدًا جديدًا لزيارة الأهرامات، خاصة خوفو الأكبر.
وأشار إلى أن منطقة الأهرامات تعد أهم وأبرز آثار العالم، وزيارتها كانت وما زالت حلم الملايين حول العالم، لافتا إلى حرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثارها وحضارتها، مؤكدًا أن العمل مستمر، وفقا لأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة.
من جهته، قال عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، إن اكتشاف ممر جديد داخل هرم الملك خوفو بطول 9 أمتار، يعد أهم الاكتشافات الأثرية في العصر الحديث.
وبين حواس، خلال المؤتمر الصحفي، أن الفتحات الموجودة بالأهرامات والتي يطلق عليها بالخطأ أنها "فتحات تهوية"، من المؤكد أن الفراعنة صمموها لغرض ما وليس عبثًا، لافتًا إلى أن أول رصد للممر بهرم الملك خوفو كان في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك بعد عدة محاولات باستخدام الربورت الإلكتروني، والأجهزة العلمية الأخرى التي استخدمت لإظهار هذا الكشف العلمي للعالم.
ونوه إلى أن غرفة الدفن للمك خوفو لم تكتشف حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الممر المعلن عن اكتشافه، من الممكن أن يؤدي إلى غرفة الدفن الخاصة به.
ولفت إلى أن 5 جهات علمية من 5 دول ( الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كندا، فرنسا، اليابان) اشتركوا في هذا الكشف العلمي الجديد الذي استخدمت فيه الأجهزة العلمية الدقيقة.