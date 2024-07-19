كشفت عائلة سعودية، أن نجلها عبد الرحمن القحطاني، الذي قضى قبل ثلاثة أيام في حادث سير مروع في منطقة عسير، غرب المملكة، كان في طريقه للارتباط رسميًا، قبل أن تنتهي حياته بذلك الشكل الحزين.

وتعرض الشاب برفقة شقيقه خالد، لحادث سير بمحافظة أحد رفيدة، قبل أن تثير وفاتهما مشاعر حزن واسعة في المملكة بعد كشف عائلة الشابين عن توقيت الحادث الذي سبق ارتباط عبدالرحمن بيوم واحد فقط.

قالت تقارير محلية، إن العريس الشاب عبدالرحمن وشقيقه الأصغر خالد، وصلا مطار أبها، واستقلا سيارة برفقة ابن عمهما، ويدعى بندر، عندما تعرضت السيارة لحادث على مفترق طرق جبلي يؤدي إلى قرية القرحا.

كما نقلت صحيفة "سبق" المحلية، عن عم الشابين، أنهما كانا صائمين يوم الحادثة، وأن نجله بندر أصيب في الحادثة أيضًا، ولكن حالته مستقرة.

وتلقت عائلة الشابين، سيلاً من عبارات المواساة، بينما رافقت صور العريس وشقيقه عبارات وداع مؤثرة انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين في موقع "إكس" معلقًا على إعلان العائلة عن كون ابنيهما كانا في طريق خطوبة أحدهما "قصة حزينة وحادث مؤلم"، وكتبت مغردة أخرى "يا وجع قلبي".