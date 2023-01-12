البيت الأبيض يعلن نجاح جراحة لإزالة أنسجة سرطانية من زوجة بايدن

أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، أزالت كل الأنسجة السرطانية بعد أن أمضت ساعات في مستشفى عسكري يوم الأربعاء، لإجراء جراحة تستدعي البقاء يوما واحدا بالمستشفى.

وقال كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض: "أزيلت جميع الأنسجة السرطانية بنجاح وأصبحت الحواف خالية من أي خلايا سرطانية جلدية متبقية".

وأضاف أوكونور، أنه لا توجد إجراءات أخرى متوقعة.