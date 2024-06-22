ما سر رفع حقول النفط العراقية "الراية البنفسجية"؟

رفعت الحقول النفطية العراقية في محافظة البصرة "الراية البنفسجية"، إعلاناً منها لحالة الإنذار القصوى بعد تجاوز درجات الحرارة نصف درجة الغليان.

وتستخدم المنشآت النفطية الراية البنفسجية دلالة على لون الأشعة البنفسجية التي تسبب "ضربة الشمس" عند التعرض الكبير لأشعتها، والمؤثرة على صحة الإنسان، وتتسبب بخطر على آليات الاستخراج في الحقول.

وقال المهندس النفطي، سجاد الموسوي، لـ"إرم نيوز" إن "البروتوكول في الشركات النفطية يقتضي رفع الراية البنفسجية بعد تجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية، ويعني حالة إنذار قصوى في الحقول".

وأضاف أن "المنشآت النفطية تصبح قنبلة موقوتة في حالات ارتفاع درجة الحرارة، ورفع الراية هو تحذير للعاملين في الحقول لاتخاذ أقصى درجات الحذر في التعامل مع الآلات المشغلة للاستخراجات النفطية".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أفادت بوقت سابق، بتسجيل 13 محافظة عراقية، درجات حرارة تفوق 50 درجة مئوية.

وأعلنت محافظات جنوب العراق ومنها ذي قار تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.