الوحيد الصامد.. كيف نجا منزل من حرائق ماوي المرعبة؟

نجا منزل واحد على قطعة أرض تطل على المحيط غرب جزيرة ماوي في هاواي الأمريكية، بأعجوبة من حرائق الغابات التي دمرت مدينة منتجع لاهاينا.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، يبدو المنزل المكون من طابقين بجدران بيضاء وسقف أحمر وقد بقي سالمًا، ويقف في تناقض مع المشهد الكارثي للرماد والأساسات المتفحمة المتبقية من المنازل المجاورة.

حتى بعض أوراق الشجر حول المنزل الباقي على قيد الحياة يبدو أنها نجحت في النجاة من الحريق؛ ما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وأطلقوا عليه اسم "البيت الأحمر الناجي".

وقالت باتي تامورا البالغة من العمر 67 عامًا، التي تمتلك عائلتها أحد منازل لاهاينا القليلة المتبقية، إن عدم احتراق المنزل يرجع إلى جدرانه الخرسانية السميكة.