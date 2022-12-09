التقطت قبل 24 ساعة من اغتياله.. عرض صور نادرة لجون كينيدي للبيع في مزاد علني

تُعرض هذه الأيام، صور نادرة للرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، أثناء زيارته لتكساس في اليوم السابق لاغتياله، للبيع في مزاد علني في لوس أنجلوس الأمريكية.

والتقطت الصور المعروضة أمام الجمهور، يوم 21 تشرين الثاني نوفمبر 1963 في جولة لكينيدي وزوجته جاكي في هيوستن، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتشابه هذه الصور، بشكل كبير مع تلك التي تم نشرها في جميع أنحاء العالم في أعقاب إطلاق النار على جون كينيدي.