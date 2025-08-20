رغم إغلاق التحقيق.. محكمة عراقية تستدعي متهمة بقضية بان زياد

استدعت محكمة عراقية نائبة سابقة في البرلمان، للتحقيق معها في قضية وفاة الطبيبة بان زياد، رغم إعلان القضاء الرسمي أنها ماتت منتحرة وأنه لا وجود لجريمة ضدها.

وأظهرت صور وثائق رسمية نشرتها وسائل إعلام عراقية استدعاء محكمة متخصصة بقضايا النشر والإعلام في محافظة البصرة للنائبة السابقة رحاب العبودة، على خلفية شكوى قدمها والدا الطبيبة النفسية.

وكانت رحاب العبودة قد أثارت جدلاً واسعًا في الأيام الماضية حول وفاة "بان"، عندما ربطت بين وفاتها وقضية قتل منفصلة صدر فيها حكم بالإعدام للقاتل بعد تقرير طبي يؤكد سلامته النفسية، والذي وقعته الطبيبة.

ولكن دائرة صحة البصرة نفت هذه الرواية بشكل كامل، مؤكدة أن "بان" لم تكن ضمن لجنة فحص السلامة العقلية والنفسية للمتهم "ضرغام عبد السالم نعمة".

وأدانت محكمة عراقية قبل نحو شهر، نعمة، شقيق زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني، بقتل زميلته الأستاذة الجامعية سارة العبودة في جريمة صادمة وقعت العام الماضي، وحكمت عليه بالإعدام شنقًا.

وكان من شأن تشخيص حالة القاتل بأنه غير سوي نفسيًا أن يخفف غالبًا من الحكم الصادر ضده، لكن دائرة صحة البصرة نفت بشكل قاطع مشاركة الطبيبة "بان" في لجنة فحص السلامة النفسية له.

وقالت وسائل إعلام عراقية، قبل أيام، إن محافظ البصرة أسعد العيداني وجّه برفع دعوى قضائية ضد النائبة السابقة رحاب العبودة بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بقضية وفاة الطبيبة، وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية ومنشورات ربطت وفاة "بان" بقضية شقيق زوجته "نعمة".

وتحولت وفاة "بان" إلى قضية رأي عام في مدينتها البصرة، وسرعان ما انضم إليها عراقيون من مختلف أنحاء البلاد، بينهم نواب في البرلمان، للتشكيك في رواية انتحارها والمطالبة بتحقيق مستقل بشأن تهمة القتل، خاصة بعد تداول مقطع فيديو لجثتها في المستشفى يُظهر إصابتها بجروح عميقة.

لكن مجلس القضاء الأعلى أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن إغلاق التحقيق في القضية بعد نحو ثلاثة أسابيع على وفاة "بان"، مؤكدًا أن سبب الوفاة كان الانتحار نتيجة إصابتها بالاكتئاب، وفق ما انتهت إليه إجراءات التحقيق الموسعة.