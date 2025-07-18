صاحب "قفزة الفضاء".. وفاة الأسطورة فيليكس بومغارتنر بتحطم طائرته

في حادث مأساوي هزّ عالم الرياضات القصوى، توفي المغامر النمساوي فيليكس بومغارتنر، عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد سقوطه بطائرته الشراعية المزوّدة بمحرك في منتجع مزدحم بإيطاليا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية، يُشتبه في أن بومغارتنر قد تعرّض لنوبة قلبية في الجو، ما تسبب بفقدانه السيطرة على الطائرة قبل أن يصطدم بالأرض بقوة.

الحادثة وقعت مساء الخميس في مدينة بورتو سانت إلبيديو، حيث تحطم بومغارتنر قرب مسبح مكتظ بالأطفال والعائلات في موقع "Le Mimose" السياحي، وذكرت وزارة الطوارئ الإيطالية أن الرياضي الشهير ارتطم بموظفة في المنتجع، نُقلت إلى مستشفى "Murri"، لكنها لم تُصب بجروح خطيرة.

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بومغارتنر، المعروف بلقبه "فيليكس الجريء"، كان قد نشر قبل الحادث مقطعًا على حسابه في وسائل التواصل، كتب فيه: "رياح كثيرة اليوم"، وظهر فيه يحلّق فوق الحقول الإيطالية وهو لا يدرك أنّها ستكون آخر لحظاته.

المغرم بالتحليق بدأ مسيرته في القفز الحر منذ سن السادسة عشرة، واشتهر عالميًا في 2012 عندما قفز من حدود الفضاء بارتفاع 38,969.3 متر، محطّمًا حاجز الصوت وسجلات عالمية عدّة، في مغامرة بثتها 77 قناة تلفزيونية.

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وأكد رئيس بلدية المدينة ماسيميليانو تشاربيلا وفاة بومغارتنر ونعاه قائلًا: "خسارتنا كبيرة، لقد كان رمزًا للشجاعة والشغف بالتحليق".

من جانبه، قال الاختصاصي كريستيان ريدل، تلميذ بومغارتنر، إنّ معلمه لم يكن متهورًا، بل كان شديد الحرص والتخطيط قبل أي قفزة، وقد عبّر عن حزنه لفقدان من وصفه بـ"الرائد الحقيقي في تاريخ القفزات".