تدخل طبي ينقذ حياة الفنانة المصرية رنا رئيس

نجح فريق طبي مصري في إنقاذ حياة الفنانة رنا رئيس، عقب دخولها غرفة العمليات ظهر الأحد لإجراء عملية جراحية عاجلة، بعد معاناة استمرت أربعة أيام بسبب نزيف داخلي حاد، ما أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

وأكد الدكتور سامح حسين، أستاذ أمراض النساء والتوليد والمشرف على علاجها، نجاح الفريق الطبي في إجراء عملية دقيقة أنقذت حياتها، بعد اكتشاف نزيف داخلي خطير في منطقة الحوض.

وأوضح حسين في تصريحات صحفية أن الفنانة كانت قد شعرت بآلام شديدة في البطن على مدى الأيام الماضية، وبعد الفحوصات والأشعة تبيّن وجود نزيف أسفل الكبد ناجم عن انفجار بعض الأوعية الدموية في منطقة الحوض، مشيرا إلى أن التدخل الجراحي العاجل حال دون تفاقم الوضع.

وأضاف أن حالة رنا رئيس مستقرة الآن، لكنها لا تزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لمدة 48 ساعة للتأكد من عدم تجدد النزيف أو حدوث مضاعفات، قبل أن يسمح لها بمغادرة المستشفى.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقرّبة من الفنانة أن بداية أزمتها الصحية تعود إلى تعرضها لحالة إجهاض قبل نحو شهر، وتبعها من مضاعفات كان آخرها النزيف المستمر الذي استدعى التدخل الجراحي الأخير.