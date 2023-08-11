نجاح أول رحلة سياحية إلى الفضاء

نجح إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء تابعة لشركة فيرجن جالاكتيك، في خطوة ينتظرها مالك الشركة ريتشارد برانسون منذ العام 2004.

وانطلقت الرحلة الخميس، من نيو مكسيكو وتحمل على متنها 3 سياح هم كيشا شاهاف 46 عاما وابنتها أناستاتيا مايرز 18 عاما، وجون غودوين 80 عاما، لتصل إلى وجهة انعدام الجاذبية على ارتفاع 80 كم بعد 45 دقيقة من الإقلاع، بحسب فيديو نشرته الشركة.

وبعد دقائق من الرحلة هبطت المركبة الفضائية في نفس المدرج الذي أقلعت منه في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.