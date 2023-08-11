نجاح أول رحلة سياحية إلى الفضاء
نجح إطلاق أول رحلة سياحية إلى الفضاء تابعة لشركة فيرجن جالاكتيك، في خطوة ينتظرها مالك الشركة ريتشارد برانسون منذ العام 2004.
وانطلقت الرحلة الخميس، من نيو مكسيكو وتحمل على متنها 3 سياح هم كيشا شاهاف 46 عاما وابنتها أناستاتيا مايرز 18 عاما، وجون غودوين 80 عاما، لتصل إلى وجهة انعدام الجاذبية على ارتفاع 80 كم بعد 45 دقيقة من الإقلاع، بحسب فيديو نشرته الشركة.
وبعد دقائق من الرحلة هبطت المركبة الفضائية في نفس المدرج الذي أقلعت منه في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.
وتعد هذه الرحلة الأولى والتي تحمل سياحا على متنها، فالرحلة السابقة حملت عناصر من سلاح الجو الإيطالي، والتي سبقتها كانت تحمل موظفين في الشركة أحدهم كان برانسون نفسه.
يذكر أن الأم والابنة ربحا مقعدهما في الرحلة، فيما دفع غودين البطل الأولمبي السابق مبلغ 250 ألف دولار مقابل مقعده في العام 2005.
يشار إلى أن الشركة باعت 600 ألف تذكرة من 2005 وحتى 2014 بأسعار تتراوح بين 200 إلى 250 ألف دولار للتذكرة، و200 تذكرة في السنوات الأخيرة بنحو 450 ألف دولار للتذكرة.