ما سر الرائحة الكريهة التي تسببت باختناق عشرات المصريين؟
أخلت عدة شركات في مصر موظفيها، اليوم الأربعاء، بسبب انتشار رائحة غريبة وكريهة سادت شكوك أنها رائحة "غاز" انبعثت من "القرية الذكية" المصرية، وهي مجمع حكومي كبير لشركات الاتصالات والتكنولوجيا في مصر.
وأمرت قوات الحماية المدنية في الجيزة بإخلاء المناطق المحيطة، ونقلت سيارات الإسعاف عدداً من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.
وأصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل القرية الذكية، وفقاً لمصادر مصرية.
وأكدت "القرية الذكية"، في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، أنها طالبت الموظفين بمغادرة مقر القرية؛ بسبب التسرب الصناعي الذي حدث في أحد مصانع البتروكيماويات المحيطة بالقرية.
وأشار المهندس وائل جويد، رئيس الشركة، في بيان، إلى أن الشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي ومحطات تخفيض الضغط وكافة مرافق الغاز في المنطقة مؤمّنة تماماً، وتعمل بكامل كفاءتها، وليس هناك أي تسريب غاز.
وأوضحت "شركة غاز مصر" أنه لا تسريب للغاز في منطقة "القرية الذكية" أو المناطق المحيطة بها، مضيفةً أن الرائحة المنتشرة هي خاصة بالمواد التي تضاف إلى الغاز الطبيعي والتي يجري نقلها من المخازن المخصصة والتابعة للشركة في منطقة أبو رواش.