ما سر الرائحة الكريهة التي تسببت باختناق عشرات المصريين؟

أخلت عدة شركات في مصر موظفيها، اليوم الأربعاء، بسبب انتشار رائحة غريبة وكريهة سادت شكوك أنها رائحة "غاز" انبعثت من "القرية الذكية" المصرية، وهي مجمع حكومي كبير لشركات الاتصالات والتكنولوجيا في مصر.

وأمرت قوات الحماية المدنية في الجيزة بإخلاء المناطق المحيطة، ونقلت سيارات الإسعاف عدداً من الموظفين إلى المستشفيات المحيطة بالمكان، لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة تسرب هذه الرائحة داخل القرية الذكية، وفقاً لمصادر مصرية.