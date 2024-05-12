أضواء الشفق القطبي تبهر سكان أمريكا اللاتينية (صور)

تسببت أكبر عاصفة مغناطيسية أرضية منذ عقدين، والتي نتجت عن انفجارات شمسية، في ظهور أضواء مبهرة في أجزاء من أمريكا اللاتينية أثناء الليل، بما في ذلك ظهور نادر في المكسيك.

وأوردت وكالة "رويترز" عددًا من الصور التي تم التقاطها في أجزاء أمريكا اللاتينية.

وفي مكسيكالي، وهي مدينة صحراوية تقع على الحدود الشمالية للمكسيك على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق القطب الشمالي حيث تشيع الأضواء الشمالية، أضاءت التدرجات اللونية الوردية والأرجوانية سماء الليل.