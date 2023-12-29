الهاكرز يطورون أساليب خبيثة لاختراق الخصوصيات.. كيف تحمي نفسك؟

تمثل القرصنة الإلكترونية، وما يترتب عليها من انتهاك لخصوصيات الأفراد وسرقة المعلومات والبيانات وأرقام الهاتف واستعمالها لأغراض غير مشروعة، هاجسا كبيرا بالنسبة للعالم.

وتعتمد عملية القرصنة أو "التهكير"، على تسريب المعلومات أو استخدامها في حملات تشويه سمعة المستهدف.

و"الهاكر" شخص مجهول الهوية لديه مهارات إلكترونية عالية، ويخترق أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية.

ويشكل المخترق، تهديدًا للشركات والأحزاب والشخصيات العامة والأفراد، في ظل التطور الهائل لأدوات وتقنيات القرصنة الإلكترونية.