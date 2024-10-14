منها "الملل".. أسباب الغضب المفاجئ لدى المسنين "كثيرة"

قد يواجه مقدمو الرعاية صعوبة في فهم أسباب الغضب المفاجئ لدى كبار السن، إذ قد يظهرون نوبات غضب غير متوقعة رغم سير الأمور بشكل طبيعي.

وبحسب موقع Home Care Assistance، إليك أسباب الغضب المفاجئ لدى كبار السن:

التدهور المعرفي والخرف

التدهور المعرفي والخرف قد يسببان نوبات غضب مفاجئة، يصاحب هذا التدهور فقدان الذاكرة وصعوبة في استيعاب المعلومات؛ ما قد يؤدي إلى الإحباط والغضب.

الانزعاج الجسدي

قد لا يتمكن كبار السن من التعبير عن آلامهم الجسدية بوضوح. لذلك، من الضروري مراقبة أي علامات جسدية تدل على الانزعاج، مثل التحرك بشكل غير مريح أو شد الملابس.

الملل

عندما يشعر كبار السن بالملل، قد يلجأون إلى التصرف بطرق غير مناسبة لجذب الانتباه. من المفيد إشراكهم في أنشطة ترفيهية تساعد على تحسين حالتهم النفسية.

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الإحباط

التحديات اليومية، مثل صعوبة القيام بالمهام البسيطة، قد تثير غضب كبار السن. لذلك، من الضروري إيجاد حلول لتبسيط تلك المهام وتقديم الدعم اللازم لتخفيف إحباطهم.

الصراعات على السلطة

قد يشعر بعض كبار السن بالاستياء من فقدان استقلاليتهم؛ ما يؤدي إلى صراعات في العلاقات الأسرية. في هذه الحالة، قد يكون من المفيد إدخال مقدم رعاية آخر لتخفيف التوتر.

التعب والجوع

يمكن أن يؤدي التعب والجوع إلى زيادة الغضب لدى كبار السن، خصوصًا في فترة ما بعد الظهر، وتوفير الراحة ووجبات خفيفة قد يساعد على تجنب هذه النوبات.