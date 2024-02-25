مراكش "المدينة الحمراء".. قبلة النجوم والمشاهير (صور)

تستهوي مدينة مراكش المغربية أو كما تُلقب بـ"عاصمة النخيل"، مشاهير العالم في الفن والسياسة والرياضة، لقضاء العطل والأعياد والمناسبات، خاصة أنها خالية من مصوري المشاهير (الباباراتزي).

وأصبحت المدينة المعروفة باسم "المدينة الحمراء" نسبة إلى ألوان مبانيها ومعالمها التاريخية، إحدى أبرز العواصم السياحية استقطابًا للشخصيات المعروفة من شتى المجالات، ومحطة عبور لرحلات كبار رجال الأعمال عبر العالم.

آخر مشاهير العالم الذين قدموا إلى مراكش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جينيور، بالإضافة إلى نجم فريق باريس سان جيرمان، ماركو أسينسيو.