مراكش "المدينة الحمراء".. قبلة النجوم والمشاهير (صور)
تستهوي مدينة مراكش المغربية أو كما تُلقب بـ"عاصمة النخيل"، مشاهير العالم في الفن والسياسة والرياضة، لقضاء العطل والأعياد والمناسبات، خاصة أنها خالية من مصوري المشاهير (الباباراتزي).
وأصبحت المدينة المعروفة باسم "المدينة الحمراء" نسبة إلى ألوان مبانيها ومعالمها التاريخية، إحدى أبرز العواصم السياحية استقطابًا للشخصيات المعروفة من شتى المجالات، ومحطة عبور لرحلات كبار رجال الأعمال عبر العالم.
آخر مشاهير العالم الذين قدموا إلى مراكش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جينيور، بالإضافة إلى نجم فريق باريس سان جيرمان، ماركو أسينسيو.
وحلّ النجم البرازيلي فينيسيوس، بالمغرب قبل أيام، حيث زار إحدى المدارس الثانوية بمراكش؛ بعد تعيينه "سفيرا للنوايا الحسنة للتعليم للجميع".
واستغل اللاعب وجوده بمراكش لزيارة بعض الأماكن السياحية، على رأسها "صحراء أكفاي"؛ ما يُكرّس مكانة مراكش كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
بدوره، قام أسينسيو وزوجته ساندرا بتوثيق زيارتهما لمدينة مراكش، عبر مجموعة من الصور على حسابيهما بـ"إنستغرام".
مؤهلات سياحية
وتتمتع مدينة مراكش بتاريخ عريق، تظهر تجلياته في القصور السياحية كـ"قصر الباهية"، الذي يعد من أجمل المعالم التاريخية بالمدينة، وجامع "الكتبية" وهو مسجد تاريخي بُني عام 1147 م في عهد الخليفة الموحدي عبد المؤمن، وساحة "جامع الفنا".
كما تمتاز "المدينة الحمراء" بفنادقها الفخمة من قبيل "المامونية" الذي تجاوز صدى شهرته حدود المغرب.
واستقبل هذا الفضاء السياحي منذ إنشائه سنة 1925 عدداً كبيراً من المشاهير العالميين. ووصف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ونستون تشرشل هذا الفندق بـ"أحد أجمل الأماكن في العالم".
ويختار العديد من السياح من مختلف بقاع العالم وخاصة المشاهير هذا الفندق للاحتفال بمناسباتهم الخاصة في جو فريد ومميز يستحضر أجواء حكايات ألف ليلة وليلة.
وتمتاز مراكش أيضا بأسواقها الشعبية وأزقتها التاريخية ورياضاتها (منازل عتيقة)، بالإضافة إلى منتجعات ساحرة وملاهٍ ليلية.
قبلة للمشاهير
واستطاع سحر مراكش جذب أنظار مجموعة من المشاهير ونجوم كرة القدم، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي اختار إقامة فندق فاخر بها.
ووقع في حب "المدينة الحمراء" مشاهير في عالم المستديرة، مثل النجم السابق للمنتخب الإنجليزي ديفيد بيكهام الذي اختار المدينة للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين بصحبة عدد من المشاهير أبرزهم الممثل توم كروز، والمخرج غاي ريتشي.
واستسلم لهذه المدينة الساحرة، أيضاً، كيليان مبابي، وزميله بالمنتخب الفرنسي كامافينغا، ورياض محرز، ومحمد صلاح، وزين الدين زيدان، وديغو سيميوني، وغيرها من الأسماء اللامعة.
واختار إينزو زيدان، نجل النجم الفرنسي زين الدين زيدان، مدينة مراكش للاحتفال بحفل زفافه الذي أقيم بأحد الفنادق الفخمة.
وشكلت مراكش، قبلة لرؤساء العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وزوجته هيلاري كلينتون، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
إلى جانب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وغيرها من الوجوه السياسية البارزة.
وجذبت أجواء مراكش نجوما آخرين من عالم الفن والإعلام؛ بينهم نجم السينما الأمريكية روبرت دي نيرو، والإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، وعارضة الأزياء الهندية ونجمة بوليود ملايكا أوروا، والمغنية الأمريكية لوسي هيل، ونجمة البوب العالمية مادونا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ60 وسط أجواء رائعة بمراكش، وأيضاً الممثل الأمريكي توم كروز، الذي احتفل هو الآخر بزفافه في المدينة نفسها.
"ماركة" مسجلة عالمياً
وقال جمال السعدي مرشد سياحي بمدينة مراكش وفاعل بالقطاع السياحي خلال حديث لـ"إرم نيوز"، أن مراكش تزخر بمؤهلات سياحية عالية الجودة، وبنية تحتية رفيعة، مؤكداً أن المدينة الحمراء تحوّلت إلى "ماركة" مسجلة عالمياً لا يمكن مقارنتها بباقي الوجهات السياحية الأخرى.
وأردف المتحدث "تمتاز مدينة مراكش بموقعها الجغرافي الرائع القريب من جبال الأطلس، ومناخها المعتدل، بالإضافة إلى طبيعتها الخلابة، وكرم ساكنتها وحسّهم الفكاهي". مشيراً إلى أن مراكش "تمزج بين الأصالة والحداثة".
وبالإضافة إلى هذه العوامل – يستطرد السعدي – تمتاز مدينة مراكش بالأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشجع المشاهير والسياح الأجانب على القدوم إلى منتجعاتها ورياضاتها التاريخية (منازل عتيقة).
وأكد الخبير في المجال السياحي، أن عدم وجود ''الباباراتزي'' بمدينة مراكش يمنح خصوصية للمشاهير، لافتاً إلى أن الأكلات المراكشية الشعبية تُضفي نكهة خاصة على السياحة.
وشدد على أن "زيارة المشاهير للمدينة الحمراء، يزيد من إشعاعها السياحي" مؤكداً أنها "تفوقت على عدد من المدن العالمية".