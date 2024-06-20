فيلم "اللعب مع العيال".. كيف سقط المخرج الشهير في فخ التكرار؟

جاء فيلم " اللعب مع العيال"، الذي يُعرض حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، للمخرج المعروف شريف عرفة بمثابة "طبخة" سينمائية تسير عبر الوصفات التقليدية المعتمدة لأفلام الكوميديا الخفيفة.

ويجد بطل وسيم، وهو الفنان محمد إمام، نفسه فجأة في مواجهة بيئة عدوانية متكونة من عصابة من الأشرار المضحكين مع قصة حب ناعمة ومشاهد ذات طابع سياحي تأخذ المشاهدين في جولة خارج العاصمة.

لم يكتف شريف عرفة بالتصوير، وإنما قام بكتابة الفيلم الذي يقوم على حبكة مكررة تتمثل في طفل يعاني ديكتاتورية الأب الذي يلغي شخصية نجله ويفرض عليه خياراته في الحياة بما في ذلك مهنته.

ويكبر الابن ليصبح جبانا يفتقد القدرة على المبادرة، ويهرب من سطوة العائلة، ويطلب نقله كمدرس إلى مدينة "شرم الشيخ" ذات الشهرة السياحية العالمية، متصورا أنه سيعيش وسط كوكبة من الحسناوات على شواطئ البحر الأحمر.

ويفاجأ الشاب "علام" بأن المدرسة التي التحق بها صغيرة للغاية، بدائية، فيحاول التراجع لكنه يكون قد تورط بالفعل عاطفيا من خلال التعاطف مع تلاميذ الفصل الدراسي، كما يدق قلبه لابنة البدو التي جسدت شخصيتها الفنانة أسماء جلال.

ويبلغ التورط ذروته حين يجد نفسه متورطا مع عصابة تعمل بتجارة السلاح والمخدرات يقودها زعيم أحمق متهور لعب دوره الفنان باسم سمرة.