بعد مسيرة امتدت لعقود.. وفاة الفنان المصري أحمد رشوان

توفي صباح الاثنين الفنان المصري أحمد رشوان، عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود.

وقبل وفاته، كان رشوان مقيمًا في دار رعاية الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية، الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر خبر وفاته عبر بيان رسمي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

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وذكرت أن "الفنان أحمد رشوان وافته المنية بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا سينمائية ومسرحية وتلفزيونية تركت بصمة راسخة في ذاكرة الجمهور".

وتقدمت النقابة "بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفنان أحمد رشوان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال مصدر مسؤول في نقابة المهن التمثيلية بمصر إن "الفنان الراحل لم يتوف داخل دار رعاية الفنانين كما أُشيع، بل فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منذ عدة أيام".

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز" أن "أسرة الفنان نقلته إلى المستشفى فور شعوره بالإعياء، فقد وافته المنية هناك".

وأوضح أن "جثمان الراحل تم تشييعه إلى مثواه الأخير في وقت سابق الاثنين، فقد وُوري الثرى في مقابر الأسرة، بحضور عدد من أفراد عائلته وأقاربه، إلى جانب مجموعة من زملائه في الوسط الفني وأعضاء من نقابة المهن التمثيلية".

وحسب وسائل إعلام مصرية، يُعد الفنان الراحل أحمد رشوان أحد الوجوه الفنية البارزة التي حفرت اسمها في وجدان المشاهد المصري والعربي، عبر أدوار تنوعت بين المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، مقدّمًا طوال مسيرته أعمالًا تركت بصمة مميزة في ذاكرة الفن المصري.