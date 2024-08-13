أعلنت لجنة مكافحة التبغ في العراق، استكمال قانون الحد من تأثير أضرار التبغ، مؤكدة أنه يتضمن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وقال وسيم كيلا معاون مدير برنامج مكافحة التبغ إن لـ"إرم نيوز"، إن "القانون الجديد يتضمن فقرات عديدة تهدف إلى تقليل أو تقنين استخدام السجائر والتبغ في البلاد على أقل تقدير".

وأكد أن "القانون سيفرض حظرًا على التدخين في الأماكن المغلقة العامة، وفي الدوائر الحكومية بشكل خاص، ويفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على المخالفين".

وأشار كيلان إلى أن "القانون جاء بعد دراسات مستفيضة من مراكز الدراسات العراقية المختصة بالصحة، فضلا عن وزارة الصحة وتحديد أعداد الوفيات والأمراض المزمنة الناتجة والناجمة عن التدخين".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها العراق على إقرار قانون خاص بالتبوغ ومكافحة انتشار السجائر في البلاد.