لوحة نادرة لغاندي تباع بأكثر من 200 ألف دولار في لندن

بيعت لوحة نادرة تُظهر المهاتما غاندي ضمن مزاد في لندن بأكثر من 200 ألف دولار، وهو مبلغ يشكّل ضعف سعرها التقديري، بحسب دار "بونهامز" للمزادات.

رسمت هذه اللوحة الفنانة البريطانية الأمريكية كلير لايتون، العام 1931، ويُعتقد أنها لوحة البروتريه الوحيدة لبطل استقلال الهند.

كان سعرها التقديري يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار و95 ألفاً)، لكنها بيعت مقابل 152800 جنيه إسترليني (204619 دولاراً)، على ما قالت دار المزادات.

التقت كلير لايتون بغاندي العام 1931، عندما كان في لندن لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بشأن الهند.

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وكانت لايتون تنتمي إلى الدوائر الفنية اليسارية في لندن، وتعرّفت إلى غاندي عن طريق رفيقها الصحافي هنري نويل برايلسفورد.

اغتيل غاندي بالرصاص، العام 1984، على يد ناثورام غودسي، وهو متطرف اتهمه بخيانة الهندوس نتيجة موافقته على تقسيم الهند، وإنشاء دولة باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

وبحسب عائلة لايتون، تعرّضت لوحة غاندي لهجوم بسكين من جانب "متطرف هندوسي" في أوائل سبعينيات القرن الماضي.