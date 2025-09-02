ظاهرة فنية.. الشامي يحقق أسرع نجومية وأعلى أرقام قياسية في العالم العربي

لم يحطّ الفنان السوري الشاب "الشامي" رحاله في المشهد الغنائي إلا قبل أربعة أعوام فقط، لكنه استطاع بسرعة لافتة أن يبرز نجوميته الطاغية ويحتل مكانة مرموقة بين كبار نجوم الغناء في العالم العربي.

وبات اسم الفنان السوري بين النخبة في الجولات الغنائية، محققًا أرقامًا قياسية ومشاهدات غير مسبوقة، مما جعله يتصدر المشهد الغنائي العربي أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، متفوقًا على الكثير من المغنين الذين لم يصلوا إلى هذا المستوى من التأثير.

"بتهون" وترند عالمي

أحدث أغنياته المصورة التي يواصل الشامي بها تعزيز أرقامه القياسية في ساحة الغناء، بتفرد جديد في أغنيته الأخيرة "بتهون"، التي احتلت المرتبة الثانية في ترند الموسيقى عبر موقع "يوتيوب" على مستوى العالم.

وقاربت الأغنية تحقيق ستة ملايين مشاهدة على المنصة خلال أربعة أيام فقط، ما وضعه في رقم قياسي جديد لم يعهده مغنٍّ عربي من قبل، ويتوقع أن يتصدر القائمة قريبًا، ويحقق رقمًا قياسيًّا إضافيًّا يُضاف إلى سلسلة أرقامه المُتفردة بمجال الغناء.

موسوعة غينيس وبيلبورد و"ذا فويس كيدز" بأصغر عُمر

ويأتي هذا الإنجاز بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على دخول الشامي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأصغر فنان عربي يتصدر قائمة بيلبورد لأفضل مائة أغنية عربية، وهو في عمر الثانية والعشرين، بأغنيته "وين"، إلى جانب نجوم عالميين مثل الراحل مايكل جاكسون وجاستين بيبر.

موهبة شاملة تقود نجاح الشامي الفني

وبحسب مصادر إعلامية سورية ولبنانية في تصريحات خاصة، يُعد الشامي حالة فنية استثنائية، لا تقتصر على الأرقام القياسية فحسب، بل على كونه فنانًا شاملًا: يؤلف، يلحن، ويوزع بنفسه.

وتؤكد المصادر أن شمول مواهبه في مجال الغناء، دون الاقتصار على الأداء الصوتي فقط، يعزز من انتشار أفكاره الفنية إلى الجمهور بسهولة، ولا سيما أنهم يرون أن الشامي نجم الغناء الأول في الوطن العربي حاليًّا بهذا العمر الصغير لدى فئة الشباب والمراهقين، متفوقًا على نجوم الغناء من مصر ودول عربية أخرى، ما أهله أن يكون مشروعًا غنائيًّا مُتكاملًا، ليس فقط مُغنيًا وحسب.

تقاطع بين مسيرة الشامي وسعد لمجرد

وقارنت المصادر ذاتها بين نجومية الشامي السريعة وتلك التي حققها الفنان المغربي سعد لمجرد قبل سنوات، مشيرة إلى التشابه بينهما في تحقيق المشاهدات العالية غير المتوقعة والنجومية السريعة في فترة وجيزة للغاية، مؤكدين على أن عقلية الاستثمار في الاستمرارية الفنية أهم من النجاح السريع وحده.

قصة مُلهمة وهوية فنية

وسلطت المصادر الضوء أيضًا على قصة الشامي الإنسانية اللافتة، بالخروج من سوريا في طفولته، والعمل بمهن مختلفة من بينها خدمة توصيل الطلبات، بالإشارة إلى أن هذا الاحتكاك الحياتي أكسبه خبرات تراكمية حياتية في عُمر صغير.

وشددت أن هذه التجارب ساهمت في تشكيل عقليته الفنية الشاملة التي تجمع بين الكتابة، التأليف، التوزيع الموسيقي، والغناء، ليصبح نجمًا شاملًا نتيجة لتلك الخبرات والتجارب الصعبة التي عاشها، وشكلت هويته الفنية بمفاهيم تذوّق أبناء جيله من الشباب للموسيقى الجاذبة بالنسبة لهم.

نموذج التطور والأغنية المُنفردة

حسب تقارير إعلامية، يعد الشامي نموذجًا حيًّا يعكس التطور الموسيقي الحالي، الذي يميل إلى الاعتماد على الأغنيات المنفردة بدلًا من الألبومات الغنائية الكاملة، ما عدا حالات استثنائية مثل عمرو دياب وقلة من الفنانين، ولا سيما أنه لم يُصدر أي ألبوم غنائي منذ دخوله مجال الغناء قبل بضعة أعوام، ما يدل على نجوميته السريعة ووصول أعماله الغنائية بطريقة تسلسلية على مدار نحو 24 أغنية منفردة قدّمها مُنذ بدايته حتى الآن.

أرقام قياسية لأبرز أعماله

ومن أنجح أغنياته على صعيد نسب المُشاهدات عبر منصة "يوتيوب" أغنية "دوالي" التي تجاوزت 145 مليون مشاهدة خلال 11 شهرًا، و"سميتك سما" التي حققت 110 ملايين مشاهدة خلال عامين، بالإضافة إلى الأغنية الأعلى مشاهدة "وين" التي بلغت 230 مليون مشاهدة منذ عام، وأخيرًا أغنيته الجديدة "بتهون" التي تشير نسب مُشاهداتها الأولية إلى إمكانية تحقيقها عشرات الملايين من المشاهدات حتى نهاية سبتمبر الجاري.

جولات ناجحة على المسارح العربية

شهد موسم صيف 2025 حضورًا جماهيريًّا واسعًا لحفلات الفنان السوري الشامي، مما أكد قوته وشعبيته في المشهد الغنائي العربي. شملت جولته عشر حفلات في عدد من الدول العربية، بينها مصر ولبنان وتونس والسعودية والأردن، حيث أحيا في يوليو الماضي حفلين بمهرجان العلمين الجديدة في مصر، وأكثر من ثلاثة حفلات في لبنان ضمن فعاليات "أعياد بيروت" و"البترون"، إضافة إلى مشاركته في مهرجان الحمامات الدولي بتونس.

وفي أغسطس، قدم الشامي أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يوم 15 أغسطس ضمن فعاليات موسم جدة، قبل أن يطل على جمهوره الأردني بحفل غنائي أقيم في 29 أغسطس على مسرح أمواج العقبة في مدينة العقبة الساحلية. هذه الجولة الموسيقية تعكس توسع شعبيته ونجاحه في جذب جمهور واسع ومتعدد الجنسيات.

جولة عالمية تؤكد طموحاته الدولية

وفي السياق ذاته، أعلن الشامي جولة غنائية عالمية تبدأ في سبتمبر 2025 وتستمر حتى ديسمبر من نفس العام، تشمل دولًا عدة حول العالم، منها دول أوروبية كالسويد والنرويج وألمانيا، وأستراليا في مدينتي سيدني وملبورن، والإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي ودبي. وتُبرز هذه الجولة الغنائية المُرتقبة كمّ التوسع الكبير في نشاطه الفني على الصعيدين الإقليمي والدولي، في خطوة ثابتة نحو كسر حواجز العالمية في مرحلة العشرينات من عمره.