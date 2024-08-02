كشفت وزارة التجارة السعودية، أن بابًا صغيرًا وغير لافت للأنظار، لأحد المستودعات في مدينة الرياض، قاد فرقها الرقابية إلى ضبط 6 مصانع للسجائر سرية، ومخالفة في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" الرسمية، المستودع ذا الباب الصغير، قبل أن يتضح العمل الاحترافي داخله، حيث كميات كبيرة من التبغ الخام، ومطابع وآلات تغليف، وملايين علب السجائر الجاهزة للبيع.

ويضم المستودع الواقع جنوب مدينة الرياض، ويديره وافدون آسيويون، 6 مصانع لتصنيع السجائر بمواد مجهولة المصدر وضع عليها علامة تجارية.

ويتم في المصانع الستة، تصنيع السجائر بشكل متكامل، من مرحلة حشو التبغ إلى تصنيع فلاتر إسفنجية للسجائر، ومن ثم جمعها في علب تتم طباعتها داخل المستودع وتغليفها كما لو كانت منتجة في الشركة الأصلية.

ولم يتضح تاريخ البدء في تصنيع السجائر المخالفة، وما إذا كانت قد دخلت كميات منها أسواق المملكة.

وأثار الإعلان عن ضبط المستودع والمصانع المخالفة داخله، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين على موقع "إكس" معلقًا: "أعوذ بالله، السجائر وهي بجودة عالية مرض وكارثة صحية، هذا وهي بجودة عالية، وشلون لو كانت بمواد سيئة ومضرة، الله يشفي كل مبتلى منها".