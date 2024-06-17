نواعير حماة.. دُرر نهر العاصي وملهمة الشعراء

كان عدد النواعير في مدينة حماة والأراضي التابعة لها 105 نواعير، ولم يبقَ منها سوى 40 ناعورة تعمل، 19 منها داخل المدينة، والباقيات توزعن على مجرى نهر العاصي في الريف.

عُثر على النواعير في آثار ما قبل الميلاد، وكان أبرزها لوحة فسيفساء ضخمة اكتشفت في مدينة أفاميا التاريخية، القريبة من حماة، ويعود تاريخها للقرن الرابع قبل الميلاد.

تستقبل حماة سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار؛ للتمتع برؤية دوران النواعير المستمر من أعماق التاريخ، والإصغاء لصوتها الذي لم يتوقف، كأنه يحكي قصصاً لا تنتهي من الذكريات والأحداث.

ما هي الناعورة؟

الناعورة دولاب خشبي ضخم، يصل حجمها إلى 25 متراً، مصنوعة من خشب الجوز، تدور على محور يرتكز على قواعد خشبية وقواعد حجرية قوية في قاع النهر.

وعند دورانها بقوة الماء، تغطس الناعورة في النهر، ثم ترتفع وقد امتلأت صناديقها بالماء، فتفرغه في قساطل قبل أن تهبط لتعيد الكرة من جديد. لجأ إليها الناس منذ القدم؛ بسبب انخفاض مجرى نهر العاصي عن الحوض، لمسافة تصل أحيانا إلى 70 متراً.

تدور الناعورة دورة كاملة كل عشرين ثانية، ترفع خلالها قرابة 2400 لتر من الماء. وتتألف الناعورة من القلب، مركز الدائرة، و"الكتف"، و"الصر، و"الأعتاب"، و"الوشاحات" و"القيود"، و"الأطابيع" و"الرادين"، و"الأسافين" و"قبون"، و"القراعات"، و"الميازيب" وغيرها، وكل قطعة مصنوعة من خشب معين يتلاءم ومهمتها.

قيمة تاريخية وثقافية

وإثر اكتشاف المضخات الحديثة، خف الاعتماد على الناعورة، لكنها حافظت على رمزيتها ودلالاتها الكثيرة. حيث تحولت إلى رمز لمدينة حماة، التي لقبت بمدينة النواعير، إلى جانب مدينة أبي الفداء.

يقول أحمد عكيدي، في كتابه "حماة مدينة أبي الفداء"، إن نواعير حماة تنقسم إلى خمس مجموعات، وتحمل كل ناعورة اسماً خاصاً بها، وأشهرها: "الجسرية" و"المأمورية"، و"المؤيدية" و"العثمانية"، و"الطوافرة"، و"الكيلانية".