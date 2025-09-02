حكم قضائي نهائي بالحجز على قنوات بانوراما المصرية

في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارًا بالحجز التحفظي على العلامات التجارية وقنوات "بانوراما دراما"، و"بانوراما فود"، و"بانوراما سينما"، المملوكة لشركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، وذلك لصالح المنتج والممثل السعودي عبدالله الكاتب، بناءً على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وأوضح المحامي عبدالله منصور، دفاع الكاتب، في تصريحات للصحافة المصرية أن المحكمة حدّدت جلسة بتاريخ 27 سبتمبر الجاري للنظر في إشكال مقدم من الشركة المدعى عليها، يمنحها مهلة نهائية لسداد مبلغ 600 ألف دولار، وإلا سيُصار إلى تنفيذ الحجز على القنوات المذكورة بشكل كامل، على حد تعبيره.

وأشار منصور إلى أن المحكمة نبّهت على الممثل القانوني للشركة بضرورة الإفصاح عما في الذمة المالية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالحجز، محذّرة من أن الامتناع عن ذلك سيُحمّله مسؤولية قانونية كاملة عن المبالغ المحجوز عليها بموجب الحكم.

وقد صدر القرار في الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة، المقامة من مؤسسة عبدالله محمد نور، التي يُمثّلها قانونيًا عبدالله محمد نور الكاتب، ضد شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي، ونصّ الحكم على فسخ عقد اتفاق مبرم في 1 فبراير 2010، والمتعلق بإنتاج فيلم سينمائي مشترك، مع إلزام الشركة بإعادة مبلغ 600 ألف دولار للمدعي، مضافًا إليه فائدة قانونية سنوية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام.

كما قضت المحكمة بمنح تعويض أدبي قدره 20 ألف جنيه، إضافة إلى إلزام الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقد استند الحكم إلى تقرير خبير منتدب أثبت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية، بعدما تبين أنها لم تفِ بحصتها في تمويل الفيلم المشترك، واستخدمت المبلغ في إنتاج أعمال أخرى لصالحها.

وأكد المحامي عبدالله منصور أن الحكم شمل التعويض عن الضرر المادي المباشر والخسائر التي لحقت بالموكل، بالإضافة إلى الضرر الأدبي الناتج عن الإخلال بالعقد.

وعلى ضوء الحكم، توجه محضرو محكمة القاهرة الاقتصادية إلى مقري شركة بانوراما داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، والجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث أعلنوا توقيع الحجز التحفظي على كافة العلامات التجارية المسجلة باسم الشركة، وذلك تنفيذاً للحكم القضائي.