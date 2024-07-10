أظهرت صورة انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يوجه مسدسا نحو زوجته السيدة الأولى جيل بايدن.

وبعد التحقيق، أكد موقع "سنوبس" المختص بدراسة أصول الصور، أن اللقطة التي تم تداولها، "معدلة" ببرنامج الفوتوشوب، كاشفا عن تفاصيل الصورة الأصلية.

وفي 8 يوليو الجاري، انتشرت الصورة المفبركة على موقع X، وحصدت نحو 4.7 مليون مشاهدة، وعلق أحد المستخدمين قائلًا "لقد سئم من الناس الذين يطلبون منه التنحي" بينما تساءل آخرون عن حقيقة الصورة، خصوصًا بعد تداول أخبار تفيد إصابة بايدن بالزهايمر أو الخرف.

وقال الموقع إن الصورة عُدِّلَت رقميًا لإظهار بايدن، وهو يحمل مسدسًا عوضا عن الزهرة في الصورة الأصلية، مشيرا إلى أن الصورة اُلْتُقِطَت بكاميرا المصور "نيكولاس كام" ونشرتها وكالة "فرانس برس" في 29 أبريل 2021.





