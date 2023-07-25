لحل أزمة السكن.. وزير بريطاني يقترح استخدام المطاعم والمباني الزراعية

قال وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مايكل غوف إنه سيتم وضع قواعد جديدة لمنح المالكين مزيدًا من الحريات لتنفيذ توسعات لممتلكاتهم، وفتح الغرف العلوية في المنازل، والاستفادة من المباني القائمة بشكل أفضل، وذلك لحل أزمة السكن في بريطانيا، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأفادت "بلومبرغ" بأن الوزير مايكل يخطط للإعلان عن مقترحات لحل أزمة السكن في المملكة المتحدة تتضمن توسيع المباني السكنية، وتحويل المتاجر إلى منازل.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذه التعديلات المقترحة من شأنها السماح للمحال التجارية، ومطاعم الوجبات السريعة، ومحال المراهنات، بأن تتحول إلى أماكن للمعيشة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المباني الزراعية.

من جهتها قالت وزارة شؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات إن هذه المقترحات مصممة للمساعدة بتجديد الشوارع الرئيسة في البلاد، وتوفير عدد أكبر من المساكن في المدن التي تشهد كثافة سكانية، بدلًا من تشجيع الزحف العمراني.